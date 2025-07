Juventus il calciomercato si infiamma | strategie e obiettivi

L'estate juventina si accende di nuove strategie e obiettivi ambiziosi, con il calciomercato in fermento. La Vecchia Signora punta a rafforzare la rosa per la stagione 2025/26, e l'arrivo di Jonathan David promette di portare energia e talento all'attacco. Con il mercato infuocato, la Juventus si prepara a stupire, consolidando il proprio ruolo tra le grandi del calcio europeo.

La Juventus affronta il calciomercato estivo con ambizione e pragmatismo, mirando a rinforzare la rosa per il campionato 202526. Jonathan David, centravanti canadese, è già a Torino: l'intesa con il giocatore è stata raggiunta e le visite mediche sono programmate. L'operazione, vicina alla chiusura, porta freschezza all'attacco bianconero.

