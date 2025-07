Roma | uccide per vendetta l’assassino del figlio a Rocca di Papa Fermato dai carabinieri

Una tragedia di vendetta scuote Roma, dove un padre ha deciso di fare giustizia da sé. Guglielmo Palozzi, sconvolto dalla perdita del figlio Giuliano, ucciso nel 2021, ha atteso con pazienza il rilascio dell’assassino e, nel momento più critico, ha compiuto un gesto estremo nella piazza di Rocca di Papa. La legalità si scontra con il dolore in una vicenda che sta facendo riflettere sull’ossessione della vendetta.

ROMA – Guglielmo Palozzi, 62 anni, di professione operatore ecologico, padre di Giuliano (un 34enne ucciso nel 2021 per un debito di droga) ha atteso il rilascio dal carcere dell'uomo condannato per la morte del figlio, e lo ha freddato con un colpo di pistola nella zona dei giardini pubblici in piazza della Repubblica a Rocca di Papa.

