All' asta il tempio del liscio di Raoul Casadei

Ca’ del liscio, storica balera di Ravenna fondata nel 1976 da Raoul Casadei, oggi Ca’ del ballo, è finita in vendita all’asta. Simbolo del liscio romagnolo, dal valore stimato di 4,7 milioni di euro, era in crisi per i costi elevati e le difficoltà nella gestione post-covid. Da qui sono passati i più grandi nomi dello spettacolo: Mina, Renato Zero, Vasco.ma anche Gloria Gaynor, Ray Charles, Ella Fitzgerald. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it