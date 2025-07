La sinistra all’attacco di Piantedosi respinto dalla Libia La destra | Vergogna siete anti-italiani!

La tensione tra Italia e Libia si accende ancora una volta, con l'episodio che vede la delegazione europea, guidata dal ministro Piantedosi, respinta dalle autorità di Haftar. Un episodio che ha scatenato polemiche, tra accuse di vergogna e assenze di solidarietà. Ma al di là delle polemiche, è importante capire cosa si cela dietro questa escalation: un confronto difficile nel cuore del Mediterraneo, che richiede attenzione e dialogo.

Un incidente spiacevole, ma che non ha a che fare con l’Italia visto che le autorità della Libia orientale, che fanno riferimento al generale Khalifa Haftar, hanno ordinato di lasciare “immediatamente” il Paese a una intera delegazione europe a, della quale faceva parte anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, con i colleghi di Grecia e Malta e il commissario Europeo per gli Affari interni e la Migrazione, Magnus Brunner. “Un malinteso”, fa sapere il Viminale. Fonti qualificate presenti nella missione in Libia spiegano che c’è stata un’incomprensione sul protocollo, non gestita dalla delegazione italiana, alla base dello stop della missione europea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La sinistra all’attacco di Piantedosi “respinto” dalla Libia. La destra: “Vergogna, siete anti-italiani!”

In questa notizia si parla di: libia - sinistra - attacco - piantedosi

Piantedosi e i ministri Ue respinti dalla Libia. E la sinistra non si tiene - Il recente episodio a Bengasi mette in crisi le strategie di cooperazione internazionale, evidenziando tensioni tra Italia, UE e Libia.

La sinistra all'attacco di Piantedosi respinto dalla Libia. La destra: Vergogna, siete anti-italiani!; Migranti, Piantedosi accusato di ingresso illegale e respinto dalla Libia di Haftar; Piantedosi viene respinto in Libia: Persona non gradita. Tajani: Gli parlerò appena possibile.

Governo in Libia respinge Piantedosi e altri ministri Ue: il duro comunicato - Missione Ue a Bengasi bloccata: Piantedosi e altri ministri respinti all’aeroporto e rimandati indietro. Lo riporta notizie.it

Piantedosi e i ministri di Grecia e Malta respinti dalla Libia. E la sinistra non si tiene - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme agli omologhi di Grecia e Malta e al Commissario dell'Unione Europea per la Migrazione, ... Come scrive iltempo.it