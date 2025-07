Chiellini nuovo proprietario del LAFC Rosenthal lo accoglie | Siamo grati di poter contare su Giorgio ha sempre portato con sé grande leadership e professionalità

Giorgio Chiellini diventa nuovo proprietario del LAFC, portando la sua esperienza e leadership nel mondo del calcio statunitense. Rosenthal lo accoglie calorosamente, sottolineando quanto sia stato fondamentale il contributo di Giorgio in campo. La sua passione e professionalitĂ sono un patrimonio prezioso per il club, e ora si prepara a scrivere un nuovo capitolo come protagonista anche fuori dal terreno di gioco. La sua storia con il LAFC si arricchisce di nuovi entusiasmanti orizzonti.

Chiellini nuovo proprietario del LAFC, Rosenthal lo accoglie così: tutte le dichiarazioni del proprietario. Il Los Angeles FC (LAFC) ha accolto con entusiasmo l'ingresso di Giorgio Chiellini nel suo gruppo di proprietĂ , una notizia che ha aggiunto una nuova dimensione alla carriera dell'ex capitano della Juventus. Giorgio Chiellini, che dopo aver concluso la sua carriera da calciatore al LAFC, ha recentemente ufficializzato il suo ingresso come "owner" del club, continuando a essere una figura influente e ammirata nel mondo del calcio. Bennett Rosenthal, Lead Managing Owner del LAFC, ha espresso il suo apprezzamento per Chiellini in un comunicato ufficiale, definendo il difensore italiano una risorsa preziosa per la squadra e per l'organizzazione.

