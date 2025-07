Presidenza danese al Consiglio Ue Frederiksen | Abbiamo bisogno di obiettivi climatici ambiziosi – Il video

In un mondo che affronta sfide climatiche senza precedenti, la presidenza danese al Consiglio dell'UE guida con determinazione verso obiettivi ambiziosi. Mette Frederiksen invita tutti a mantenere alta l’attenzione sulla transizione verde, sottolineando l’importanza di collaborare tra Parlamento e Stati membri per trovare i compromessi necessari. La strada verso un futuro sostenibile richiede impegno condiviso e decisioni coraggiose, perché solo così potremo trasformare la visione in realtà .

(Agenzia Vista) Strasburgo, 08 luglio 2025 “Prima di tutto abbiamo bisogno di obiettivi climatici ambiziosi, quindi invito tutti a mantenere alta l’attenzione sulla transizione verde affinchĂ© diventi realtĂ . Dobbiamo affrontare tutti questi temi assieme, Parlamento e Stati membri, sapendo che abbiamo la responsabilitĂ di trovare i giusti compromessi per le sfide che sono di fronte a noi”. Così la premier della Danimarca Mette Frederiksen nel suo intervento all’Eurocamera di Strasburgo riunita in sessione plenaria, in occasione del debutto della presidenza danese del Consiglio Ue. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: abbiamo - bisogno - obiettivi - climatici

Perché abbiamo bisogno di buone notizie - Viviamo in un'epoca in cui le cattive notizie dominano i media, lasciando poco spazio a momenti di gioia e speranza.

Il primo ministro danese: "Abbiamo bisogno di obiettivi climatici ambiziosi, invito tutti a mantenere alta l'attenzione sulla transizione verde affinché diventi realtà ". Vai su X

Presidenza danese al Consiglio Ue, Frederiksen: Abbiamo bisogno di obiettivi climatici ambiziosi; Presidenza danese al Consiglio Ue, Frederiksen: L'Europa sta affrontando le maggiori sfide dal 1940; Presidenza danese al Consiglio Ue, Frederiksen: L'Europa sta affrontando le maggiori sfide dal 1940.

Presidenza danese al Consiglio Ue, Frederiksen: Abbiamo bisogno di obiettivi climatici ambiziosi - “Prima di tutto abbiamo bisogno di obiettivi climatici ambiziosi, quindi invito tutti a mantenere alta l’attenzione sulla transizione verde affinché diventi realtà. Da ilgiornale.it

Presidenza danese al Consiglio Ue, Frederiksen: L'Europa sta affrontando le maggiori sfide dal 1940 - “Prima di tutto abbiamo bisogno di obiettivi climatici ambiziosi, quindi invito tutti a mantenere alta l’attenzione sulla transizione verde affinché diventi realtà. ilgiornale.it scrive