Trofeo Festa dell’Unità di Ponte Buggianese foto e vincitori

Ponte Buggianese (Pistoia), 8 luglio 2025 – Oltre 200 podisti hanno preso parte alla settima edizione del Trofeo Festa dell’Unità di Ponte Buggianese, gara podistica competitiva di 7,7 km organizzata con il supporto tecnico della Montecatini Marathon e il patrocinio del Comune di Ponte Buggianese. Come già sperimentato con successo in altre occasioni, l’abbinamento tra sport e convivialità ha dimostrato ancora una volta la sua forza attrattiva: la possibilità, per gli atleti, di fermarsi a cena presso gli stand gastronomici della festa ha contribuito a creare un clima di grande partecipazione e allegria, rendendo l’evento non solo una gara ma una vera serata di comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it