Calhanoglu-Galtasaray l’Inter detta le condizioni | prezzo e una scadenza! – Sky

L’affare Calhanoglu-Galatasaray infiamma il mercato estivo: l’Inter si muove con decisione, fissando un prezzo e una scadenza precisa per la cessione del turco. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, i nerazzurri chiariscono la loro posizione, puntando a una scelta definitiva. La situazione resta incandescente, con il futuro di Calhanoglu ancora tutto da scrivere. Resta aggiornato per scoprire quale sarà il prossimo capitolo di questa complessa trattativa.

L’Inter prende una presa di posizione chiara sull’affaire Calhanoglu-Galatasaray. Il club nerazzurro fissa il prezzo e stabilisce una sorta di scadenza per l’eventuale cessione del giocatore turco. LA SITUAZIONE – Una delle vicenda più calde di questo mercato estivo riguarda certamente Hakan Calhangolu. Circa una settimana il centrocampista, che da già da qualche tempo ‘subisce’ il corteggiamento del Galatasaray, è sembrato più fuori che dentro il progetto della nuova Inter di Cristian Chivu. Eppure, concretamente, continua a non muoversi nulla, a parte alcune indiscrezioni e voci di corridoio che non trovano alcuna conferma nei fatti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu-Galtasaray, l’Inter detta le condizioni: prezzo e una scadenza! – Sky

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter - prezzo - scadenza

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic.

#Inter, fissato il prezzo per #Calhanoglu: le ultime Vai su X

Calhanoglu irrita l'Inter Marotta fissa il prezzo Vai su Facebook

Inter, contratti in scadenza: date e durata per tutti i giocatori; Inter, quanto vale Calhanoglu a bilancio e la possibile plusvalenza; TS - L'Inter fissa il prezzo per Calhanoglu: Ederson o Rios al posto del turco.

Inter-Calhanoglu, servono 30 milioni: se inizierà il ritiro sarà fuori mercato - I nerazzurri lasceranno partire il centrocampista solo per 30 milioni di euro. Scrive sport.sky.it

Sky – Inter, posizione durissima su Calhanoglu: non solo 30 mln, cessione solo entro… - Novità importanti da Sky Sport sul tema Hakan Calhanoglu: il prezzo è fissato e anche le condizioni per l'addio ... Segnala fcinter1908.it