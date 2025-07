Malati oncologicisì legge salva lavoro

Il Senato ha approvato definitivamente la legge che tutela i lavoratori oncologici, garantendo loro diritti fondamentali per conciliare salute e lavoro. Questa norma, sostenuta trasversalmente, riconosce congedi e sospensioni per chi affronta malattie invalidanti o croniche, anche rare. Per i dipendenti, al termine del congedo, è prevista una priorità nella ripresa lavorativa, sancendo un passo importante verso una maggiore protezione e inclusione.

21.00 Via libera definitivo dal Senato al Disegno di legge "sulla conservazione del posto di lavoro per malati oncologici". La norma √® stata votata in maniera trasversale da tutti i gruppi. La legge riguarda "i soggetti affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti e croniche, anche rare" e d√† diritto a congedi o a sospensioni dell'attivit√† autonoma.Per i lavoratori dipendenti, dopo il congedo √® prevista una "priorit√† nella conclusione di accordi individuali di lavoro agile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

