Gmail rende ancora più intuitiva la disiscrizione dalle mailing list indesiderate

Gmail semplifica ulteriormente la gestione delle email indesiderate con una novità rivoluzionaria: una nuova sezione dedicata all’interno dell’app che consente di disiscriversi dalle mailing list in un solo clic. Questa funzionalità rende l’esperienza utente più fluida e sicura, eliminando le complicazioni di un tempo. Scopri come Gmail sta migliorando la tua posta elettronica, offrendo un controllo senza precedenti sulla tua casella di posta.

L'articolo proviene da TuttoAndroid.

