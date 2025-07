Cahill rassicura su Sinner | Tutto ok non siamo riusciti a tenerlo fermo E rivela quanti km h in meno viaggiava la sua palla contro Dimitrov

Il mondo del tennis si è acceso di voci e preoccupazioni dopo l’infortunio di Jannik Sinner a Wimbledon. Tuttavia, Cahill rassicura i tifosi: tutto OK, e la sua palla viaggiava circa 20 km/h in meno rispetto al normale, spiegando le difficoltà incontrate. La conferma più importante arriva dalla sua tranquillità, lasciando sperare in un pieno recupero e nel futuro promettente dell’azzurro.

La conferma più importante. Tante voci e indiscrezioni sul conto di Jannik Sinner, infortunatosi ieri nel corso del match degli ottavi di finale di Wimbledon contro Grigor Dimitrov. In un confronto dall'esito incredibile in cui il bulgaro è stato costretto al ritiro per uno strappo (probabile) al pettorale quando era avanti due set a zero, ci si chiedeva quali fossero le condizioni dell'azzurro, caduto malamente nel secondo game del confronto e molto sofferente al gomito. Quest'oggi sono stati fatti gli accertamenti del caso e in un primo momento si era diffusa la notizia che Jannik si sarebbe allenato presso il campo-1 ad Aorangi Park alle ore 16.

