Pogacar fa 100 | Una gioia raggiungere questo traguardo al Tour de France

Tadej Pogacar conquista la sua centesima vittoria al Tour de France, un traguardo che testimonia dedizione e talento straordinario. Dopo aver guidato Tim Wellens alla maglia a pois, ora si concentra sul sogno iridato, pronto a scrivere un nuovo capitolo di leggenda. La sua passione e determinazione continuano a ispirare milioni di appassionati di ciclismo in tutto il mondo, dimostrando che con impegno e passione nulla è impossibile.

Rouen (Francia), 8 luglio 2025 - Tadej Pogacar è istinto, ma non solo, come dimostrato dal lavorio che ha preceduto la vittoria numero 100 in carriera. Si parte dal giorno precedente, quello in cui aveva lanciato il compagno di squadra Tim Wellens verso la conquista della maglia a pois, oggi però tornata alla sloveno: in un colpo solo, via le noiose incombenze da podio e spazio alla sua amata maglia iridata, quella con la quale provare a dare l'assalto alla cifra tonda a Rouen, località legata al nome di Jacques Anquetil che per la tappa 4 del Tour de France 2025 proponeva un finale in stile Classica.