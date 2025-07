Tangenziale di Caserta | 4 milioni per il raddoppio delle corsie la sicurezza sarà prioritaria

Un finanziamento da 4 milioni di euro è stato approvato per dare avvio al progetto di raddoppio delle corsie sulla tangenziale di Caserta. L'obiettivo dichiarato dalle istituzioni è riacquisire un ruolo centrale nel garantire sicurezza, fluidità del traffico e migliori collegamenti per la comunità. Un investimento per la mobilità e la sicurezza. L'intervento prevede la trasformazione della tangenziale da carreggiata doppia a quadruplice, aumentando la capacità stradale e riducendo congestione e code nei tratti più critici. La sicurezza stradale, evidenziata come priorità, beneficerà di corsie aggiuntive, nuovi dispositivi di segnalazione e una migliore gestione delle emergenze.

Santillo (M5s): “Quattro milioni per il raddoppio della tangenziale di Caserta” - Il nostro territorio merita soluzioni concrete e durature. Con il recente emendamento approvato, sono stati destinati 4 milioni di euro per il progetto di fattibilità del raddoppio della tangenziale di Caserta, un passo importante per migliorare la viabilità e la qualità della vita dei cittadini.

