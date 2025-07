Superman recensione | il film di James Gunn è un gentile dito medio ai miserabili guerrafondai

Il film di James Gunn ridisegna Superman con freschezza e coraggio, sfidando le convenzioni e rilanciando l’universo DC. Con un Krypto irresistibile, occhi intensi e un cuore immenso, questa pellicola celebra vulnerabilità e empatia, offrendo uno spettacolo cinematografico potente e politico. È il miglior cinecomic degli ultimi anni? Assolutamente sì. E ricorda: nemmeno a pensarci, nemmeno se un villain da fumetto diventa il...

Il fattore Krypto, gli occhi di David Corenswet e un cuore grande tanto quanto il suo budget: l'universo DC riparte esaltando la vulnerabilità e l'empatia, in un enorme spettacolo cinematografico che non rinuncia ad essere politico. Il miglior cinecomic degli ultimi anni? Senza dubbio. Al cinema. Non si può uccidere Superman, né il più profondo senso di giustizia che incarna. Nemmeno a pensarci, nemmeno se un villain da fumetto diventa il Presidente eletto o un piagnucoloso miliardario gioca a fare il profeta (cercando di nascondere la sua inettitudine). Non si può, perché Superman - creato da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1933 - incarna l'altra faccia degli Stati Uniti, quella che riflette - accecando? - la libertà e la moralità (anche se la morale è un concetto discutibile e pericoloso). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman, recensione: il film di James Gunn è un gentile dito medio ai miserabili guerrafondai

