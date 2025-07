Andrea Cavallari evaso dopo la laurea accusa del patrigno sulla fuga pianificata | Ha preso tutti in giro

Dopo aver conseguito la laurea, Andrea Cavallari sorprende tutti con una fuga misteriosa e studiata nel dettaglio. Il patrigno, testimone di questa mossa inaspettata, rivela: "Conoscendo Andrea, è una fuga pianificata, non un colpo di testa." La loro conversazione a Bologna, tra pranzi e rivelazioni, apre uno squarcio su un giovane uomo dalla strategia ben consolidata e dal carattere singularmente imprevedibile.

"Conoscendo Andrea è una fuga pianificata, non è un colpo di testa", ha detto il patrigno del 26enne che ha pranzato con lui a Bologna dopo la laurea. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Andrea Cavallari evaso dopo la laurea, accusa del patrigno sulla fuga pianificata: "Ha preso tutti in giro"

In questa notizia si parla di: andrea - laurea - patrigno - fuga

Andrea Cavallari fuggito dopo la laurea, l’appello del patrigno: “Rientra in carcere. Torna sui tuoi passi” - Andrea Cavallari, dopo aver lasciato l’università e affrontato un cammino turbolento, rientra nuovamente in carcere.

Andrea Cavallari forse in fuga con la fidanzata Ancora nessuna notizia di Andrea Cavallari, il giovane detenuto per la strage nella discoteca di... Vai su Facebook

Evaso dopo la laurea, anche la fidanzata è irreperibile. Il patrigno: «Non c'era da fidarsi». L'appello della garante: «Si riconsegni» Vai su X

Andrea Cavallari evaso dopo la laurea, accusa del patrigno sulla fuga pianificata: Ha preso tutti in giro; Andrea Cavallari in fuga dopo la laurea, il patrigno: «Un errore farlo uscire dal carcere. Dopo quello che ha; Andrea Cavallari, rintracciata l'ex fidanzata del 26enne evaso dopo la laurea: era al lavoro.

Andrea Cavallari in fuga dopo la laurea, il patrigno: «Un errore farlo uscire dal carcere. Dopo quello che ha fatto non c'è da fidarsi» - A parlare è Marco Montanari, patrigno di Andrea Cavallari, condannato a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage della discoteca ... Lo riporta msn.com

Nessuna traccia di Andrea Cavallari. Dalla fuga con la fidanzata al possibile incontro con l'amico - Uno dei condannati in via definitiva per la strage della Lanterna azzurra di Corinaldo rimane irreperibile dalla discussione della tesi di laurea a Bologna. Riporta rainews.it