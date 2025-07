Franco Carboni Inter nuovo prestito in vista? Dialoghi aperti con un club di Serie B!

L'Inter si prepara a una stagione ricca di sfide e novità. Tra i tanti punti di interesse, il futuro di Franco Carboni, attualmente in prestito, si fa sempre più incerto: un nuovo prestito potrebbe essere all’orizzonte, con dialoghi aperti con un club di Serie B. Scopriamo insieme quale squadra ha manifestato interesse e cosa potrebbe cambiare per il giovane talento nerazzurro.

Ecco chi è la squadra interessata. L’Inter sta vivendo una sessione estiva di calciomercato particolarmente intensa, con i dirigenti della società che hanno già fatto importanti mosse per rinforzare la rosa. Dopo aver ottenuto alcuni colpi strategici come gli acquisti del centrocampista Petar Sucic, dell’esterno Luis Henrique e dell’attaccante Ange-Yoan Bonny, la squadra nerazzurra ora si concentra anche sulle operazioni in uscita. Con l’arrivo di nuovi volti, infatti, è il momento di dare spazio a giovani talenti che potrebbero trovarsi più opportunità altrove. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Franco Carboni Inter, nuovo prestito in vista? Dialoghi aperti con un club di Serie B!

In questa notizia si parla di: inter - carboni - prestito - vista

Calciomercato Inter, il ds del Venezia: «Stankovic? Lo riscatteremo, Radu invece no. E su Carboni…» - Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha rilasciato dichiarazioni significative sul calciomercato riguardanti l'Inter.

Gazzetta - Koni De Winter, centrale difensivo del Genoa, è tra i profili monitorati dalla dirigenza dell'Inter per rinforzare il pacchetto arretrato. Il cartellino del giocatore belga è stimato intorno ai 30 milioni di euro, ma l’inserimento di Valentin Carboni in prestito p Vai su Facebook

Inter, Valentin Carboni: Sono interista al 100%. Via in prestito? Chivu crede in me; Inter, Carboni in vendita: l'investitura di Messi e la richiesta di Marotta; Valentin Carboni rientra all’Inter: stop al prestito al Marsiglia.

Mercato Azzurro | Forte interesse per Carboni - Nel mirino dell’Empoli è entrato con decisione un giovane terzino sinistro classe 2003: si tratta di Franco Carboni, di proprietà dell’Inter, reduce da una stagione in prestito al Venezia. Come scrive pianetaempoli.it

Inter, c’è un nuovo club su Carboni: cessione in vista? - Spunta una nuova pretendente per Valentin Carboni: il trequartista dell’Inter piace ad un ambito club della Serie A. Riporta spaziointer.it