in un posto al sole giulia si impone su luca anche se lui preferisce stare solo

Giulia riesce ad incontrare Luca, ma lui resta irremovibile: vuole rimanere da solo. A nulla quindi è valso bypassarla per imporre la propria, nĂ© da parte della signora nĂ© da parte di Gianluca. E questa storia dovrebbe servire, anche ai telespettatori, per capire che davvero nessuno, nel caso delle persone a casa nĂ© i parenti, nĂ© la religione, nĂ© lo stato, può sostituirsi all’autodeterminazione degli individui sul proprio corpo e sul fine vita. Argomento attualissimo che societĂ e politica non vogliono ancora affrontare. Esattamente come Giulia. Mangiata dal proprio egoismo nel voler imporre le proprie scelte sulle libertĂ altrui. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it