Novità Disney+ | primo sguardo a Percy Jackson 2 e Alien – Pianeta Terra

le novità di disney+ per il 2025: anteprima delle produzioni in arrivo. La piattaforma di streaming Disney+ ha presentato una serie di contenuti molto attesi attraverso un teaser video di 60 secondi, offrendo un'anteprima esclusiva delle nuove serie e dei ritorni più popolari previsti entro la fine del 2025. Questa anticipazione evidenzia l'impegno continuo nel diversificare l'offerta, puntando su produzioni originali e sequel di successo, per soddisfare un pubblico sempre più vasto e variegato. contenuti principali annunciati da Disney+ nel 2025. serie e stagioni inedite in arrivo. Sono molte le produzioni che si preparano a tornare con nuove stagioni o a debuttare per la prima volta sulla piattaforma: Wonder Man: produzione Marvel Television prevista per dicembre, tra le più attese dell'anno.