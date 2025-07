L’Europa divisa tra palestre e banchi il paradosso dell’educazione fisica | il movimento come priorità o come optional I dati

L'Europa si trova di fronte a un paradosso cruciale: mentre l'obesità infantile e la sedentarietà aumentano in modo allarmante, alcuni paesi investono energicamente nell'educazione fisica, considerandola fondamentale per il benessere dei giovani. Al contrario, altri sistemi scolastici relegano l'attività motoria ai margini, rischiando di compromettere il futuro salute delle nuove generazioni. È tempo di riflettere: il movimento deve diventare una priorità o rimarrà un optional?

Mentre l'obesità infantile cresce e la sedentarietà diventa emergenza sanitaria, l'Europa scolastica si spacca in due: da una parte paesi che investono sistematicamente nel movimento, dall'altra sistemi educativi che relegano l'attività fisica ai margini del curriculum. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

