Tajani | Tra 2 guerre e i dazi sono il Ministro degli Esteri più sfigato della storia – Il video

In un contesto segnato da tensioni tra guerre e dazi, Antonio Tajani si definisce il “ministro degli Esteri più sfigato della storia”. Le sue parole, pronunciate durante un convegno sulla democrazia nel Mediterraneo, riflettono le sfide e le pressioni di un ruolo delicato in tempi complessi. Ma come affrontare queste difficoltà? La risposta potrebbe risiedere nella sua determinazione di trovare soluzioni che rafforzino l’Italia e l’Europa.

(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2025 "Sono il ministro degli Esteri più sfigato della storia, tra due guerre e con la guerra commerciale" così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al convegno Democrazia e parlamentarismo nell'area del Mediterraneo tenutosi presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Rubio parla con ministro Esteri turco - Marco Rubio ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, esprimendo gratitudine per il supporto della Turchia nei negoziati tra Russia e Ucraina.

