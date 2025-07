Al via l’Amazon Prime Day 2025 | quanto durerà il peso dei dazi le offerte Alexa Cinque consigli per evitare le truffe

L’Amazon Prime Day 2025 è finalmente arrivato, portando con sé un oceano di offerte imperdibili e opportunità da non perdere. Ma quanto durerà questa maratona di shopping? E quale sarà l’impatto dei dazi sulle tariffe e sui prezzi? In questo articolo, scoprirai i dettagli più importanti, cinque consigli fondamentali per evitare truffe e come sfruttare al massimo questa straordinaria occasione. Preparati a vivere un’esperienza di acquisto sicura e vantaggiosa!

Le offerte annuali dell'Amazon Prime Day di Amazon sono tornate. Il gigante dell'e-commerce statunitense ha lanciato l'evento nel 2015 e lo ha esteso a due giorni nel 2019. Stavolta durerà molto di più. Sull'appuntamento dedicato allo shopping, però, non è ancora chiaro quale sarà il potenziale impatto dei dazi scatenati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In molti, infatti, hanno previsto la corsa agli acquisti per timore delle nuove tasse sulle importazioni dall'estero che potrebbero rendere i prodotti desiderati molto più costosi in breve tempo.

