Forbidden Fruit anticipazioni 9 luglio | Alihan fa una scenata di gelosia a Zeynep

Preparati a vivere un nuovo episodio di Forbidden Fruit, la serie turca che tiene incollati milioni di spettatori su Canale 5. Mercoledì 9 luglio, Alihan si trasformerà in un vulcano di gelosia, facendo scoppiare una scena che lascerà tutti senza fiato. Cosa si nasconde dietro questa reazione? Non perdere l'appuntamento: domani alle 14.10, un episodio ricco di emozioni e colpi di scena ti aspetta!

Tutto quello che succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la soap turca Forbidden Fruit. Nell'episodio di mercoledì 9 luglio vedremo un Alihan fin troppo interessato alla vita privata di Zeynep; scopriamo dunque cosa succederà . Negli episodi precedenti Halit ha scoperto che la moglie Ender lo tradiva. L'uomo l'ha obbligata a firmare le carte per il divorzio imponendole condizioni durissime, tra cui il divieto di vedere il figlio. Intanto Yildiz ha puntato Halit e la sua posizione sociale: ma come le ha consigliato l'amica Sengul, per farlo cadere ai propri piedi, si sta facendo desiderare.

Zeynep scopre un segreto scioccante in Forbidden Fruit, le trame turche - In Forbidden Fruit, la nuova soap turca in onda su Canale 5, Zeynep si trova di fronte a una scoperta scioccante che potrebbe cambiare tutto.

