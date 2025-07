WWE | Scassinata la casa di Seth Rollins e Becky Lynch dopo la messa in onda di Monday Night Raw

Un episodio inquietante scuote la vita di Seth Rollins e Becky Lynch: la loro casa in California è stata scassinata subito dopo la trasmissione di Monday Night Raw. Fortunatamente, nessuno era presente al momento, ma l’evento ha lasciato un segno profondo nella coppia. La polizia di Playa Del Rey ha aperto un’indagine. Questa vicenda mette in luce i rischi che anche le star del wrestling devono affrontare al di fuori dal ring.

Sono state ore difficili quelle successive alla puntata di Raw per Seth Rollins e Becky Lynch, la loro casa in California è stata scassinata. Il fattaccio. Secondo TMZ la polizia ha detto che la proprietà di Playa Del Rey, nel sud della California, è stata forzata intorno alle 3 di notte, qualche ora dopo la messa in onda di Monday Night Raw a Providence, Rhode Island. Fortunatamente nessuno era in casa, neanche la loro figlia di 4 anni Roux. Il sospettato o i sospettati si sarebbero introdotti in casa dalla porta a vetri sul retro e se ne sarebbero andati con dei contanti. Rollins è stato quello che ha chiamato il 911 per riportare l’accaduto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net