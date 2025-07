Meta in Essilux con quota di quasi il 3% vale 3 miliardi

Meta, con una quota di minoranza in Essilux praticamente intorno al 3%, si conferma un attore chiave nel settore, con un valore stimato di circa 3 miliardi e mezzo di dollari. Questa mossa strategica apre nuove prospettive di collaborazione e innovazione tra i giganti della tecnologia e della moda. Ma cosa significa davvero per il futuro di Luxottica e del mercato globale? Scopriamolo insieme.

Meta ha acquistato una quota di minoranza in Luxottica. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, secondo la quale Meta ha meno del 3% che vale circa 3,5 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meta in Essilux con quota di quasi il 3%, vale 3 miliardi

In questa notizia si parla di: meta - quota - vale - miliardi

Juve, quanto ha speso Exor? Con questa doppia operazione da 15 milioni di euro ciascuna, le risorse provenienti da Exor tra versamenti e aumenti di capitale hanno raggiunto quasi quota 680 milioni di euro negli ultimi quattordici anni. Oltre agli aumenti tr Vai su Facebook

Meta in Essilux con quota di quasi il 3%, vale 3 miliardi; Meta investe in Scale AI che ora vale oltre 29 miliardi di dollari; Nel 2025 Meta spenderà 60 miliardi di dollari per l'intelligenza artificiale.

Essilux-Meta, pressing di Zuckerberg che vuole una quota del 5%: ecco cosa c’è di vero - Corriere della Sera - Ma la suggestione di una puntata miliardaria da parte di Meta per rilevare il 5% di Essilux — la quota vale circa 4,5 miliardi ai valori di giovedì— ha messo il turbo al titolo quotato a ... Secondo corriere.it

Essilorluxottica cresce ancora. Fatturato oltre quota 26 miliardi - Il Messaggero - che ai prezzi attuali di mercato vale oltre 6 miliardi). Da ilmessaggero.it