Radio Goal – Napoli 35 milioni per Beukema? E’ una follia! Marianucci ottimo difensore e su Lucca…

Nel mondo del calcio italiano, le trattative e le valutazioni dei talenti sono sempre all’ordine del giorno. Radio Goal 8211 Napoli si distingue per le sue analisi approfondite e le voci autorevoli, tra cui Giuseppe Corrado che celebra Lucca come il migliore tra i giocatori di Serie A. Con investimenti importanti come i 35 milioni per Beukema, il mercato napoletano si conferma un palcoscenico di grande fermento e talento.

Giuseppe Corrado: "Lucca? Oggi tra i giocatori che hanno frequentato la serie A è quello migliore di tutti, ha elasticità fisica, una struttura unica, alto 203 cm, sa difendere la palla, è discretamente forte di testa. Ha migliorato moltissimo questo fondamentale da quando giocava qui a Pisa". Cannavo, Insigne, Silvestri, Corrado, De Maggio, Satin, Tosto, D'Urbano, Esposito, Montervino sono intervenuti a Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli e di altro. Questi i loro interventi riportati da GBT: Fabio Cannavo, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Il Calcio della Sera.

