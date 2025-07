Moviola Fluminense Chelsea l’episodio chiave del match

Nel cuore della semifinale del Mondiale per Club 2025 tra Fluminense e Chelsea, un episodio arbitrale ha catturato l’attenzione: il fallo di Enzo Fernandez su Cano. Un momento che potrebbe aver influito sull’andamento della partita e sulle decisioni dell’arbitro francese François Letexier. Analizziamo nei dettagli questa azione chiave, che potrebbe aver segnato un punto di svolta nel match. La sfida è ancora aperta e ogni decisione conta.

Moviola Fluminense Chelsea, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la semifinale del Mondiale per Club 2025. I dettagli L’episodio chiave della moviola del match Fluminense Chelsea valido per la prima semifinale del Mondiale per Club 2025. Arbitro della sfida il francese Francois Letexier. L’EPISODIO CHIAVE PRIMO TEMPO Enzo Fernandez entra a forbice su Cano: giustamente nessun cartellino ma . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Fluminense Chelsea, l’episodio chiave del match

In questa notizia si parla di: episodio - chiave - moviola - chelsea

Moviola Atalanta Roma, l’episodio chiave del match di Serie A - Nel match di Serie A tra Atalanta e Roma, valido per la 36ª giornata del campionato 2024/25, un episodio arbitrale ha suscitato dibattiti.

Juventus-Lecce, lo sfogo di Giampaolo: Dite la verità, siate onesti sul rigore; Venezia-Juventus, la MOVIOLA: Nicolussi su Conceicao, è rigore. annullato un goal a Costa, regolari gli altri 4; Venezia, per Di Francesco è un complotto: lo sfogo del tecnico e la polemica in studio.

Moviola Benfica Chelsea, l’episodio chiave del match - Moviola Benfica Chelsea, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club L’episodio chiave della moviola del match Benfica Chelsea, valevole per gli ottavi ... Secondo calcionews24.com

Palmeiras-Chelsea, moviola: giallo sul rigore negato, Blues graziati dall’arbitro e salvati da un autogol - Chelsea analizzata ai raggi X, il fischietto australiano ha ammonito 4 giocatori, la moviola ... Da sport.virgilio.it