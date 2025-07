Mercato Juve il vicepresidente del Galatasaray è arrivato a Milano | ecco il motivo dell’arrivo in Italia Riguarda anche la Juve | le ultimissime

Il mercato della Juventus si infiamma: il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu, è sbarcato a Milano con un obiettivo ben preciso. Arrivato da Istanbul, è coinvolto in trattative di grande rilievo che potrebbero influenzare il futuro delle due squadre. La sua visita segna un momento cruciale per il calcio internazionale e apre nuovi scenari di mercato. Ma qual è il motivo reale di questa visita? Scopriamolo insieme.

Mercato Juve, il vicepresidente del Galatasaray è arrivato a Milano: ecco per quale motivo è in Italia. Ultime. Il vice presidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu, è arrivato a Milano con un volo privato da Istanbul, portando con sé importanti trattative di mercato. La sua visita nella capitale economica italiana è focalizzata su alcune operazioni di grande rilievo per il club turco. Al centro della sua missione ci sono, infatti, questioni relative a Morata, Calhanoglu e Osimhen, tutti giocatori di grande interesse per il mercato estivo. Victor Osimhen, il centravanti nigeriano che il Galatasaray sta cercando di acquisire, è accostato da tempo dal calciomercato Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com