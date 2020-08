Wta Lexington 2020: programma, orari e ordine di gioco lunedì 10 agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) Al via il torneo Wta Lexington 2020 con i primi match del main draw che si giocheranno lunedì 10 agosto: ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle sfide odierne in Kentucky. In campo la numero due del tabellone Aryna Sabalenka contro Madison Brengle, ma anche Johanna Konta che se la vedrà con Marie Bouzkova. Ecco di seguito dunque le sei sfide calendarizzate nella prima giornata del torneo con orari italiani. CENTER COURT non prima delle ore 17.30 (6) Linette vs Davis a seguire (8) Jabeur vs (WC) McNally a seguire Bouzkova vs (3) Konta a seguire Brengle vs (2) Sabalenka CAMPO DUE non prima delle ore 18.30 Brady vs Watson a seguire Pegula vs (WC) Zvonareva Leggi su sportface

