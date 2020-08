Varchi Ztl spenti per il covid, dopo le proteste il Comune batte un colpo: i permessi dei residenti verranno prorogati (Di lunedì 10 agosto 2020) Varco Ztl, immagine d'archivio Varchi Ztl spenti per il covid, i residenti: 'Se il Comune non rimborsa andremo al Tar' 22 July 2020 Non ci sarà un vero e proprio rimborso ma i permessi verranno estesi ... Leggi su romatoday

Non ci sarà un vero e proprio rimborso ma i permessi verranno estesi per un tempo pari a quello di sospensione del servizio. Il Comune di Roma prorogherà le autorizzazioni per gli accessi nell'area Zt ...

Castellammare - Ztl in centro, per transitare con l'auto servirà il permesso. Ecco il regolamento

I residenti dovranno fare richiesta agli uffici della polizia municipale. Dal 6 settembre il centro di Castellammare sarà chiuso alle auto Occorrerà un permesso per entrare nel centro di Castellammare ...

