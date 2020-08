Tunnel sotto lo Stretto, una folle idea di Conte. Serve il ponte (Di lunedì 10 agosto 2020) Dobbiamo far uscire dal Tunnel il Sud e non infilarcelo per sempre. Per questo mi pare folle l’idea del premier Conte di proporre come collegamento stabile tra Calabria e Sicilia un Tunnel sottomarino. folle perché sarebbe come dire al Mezzogiorno “mentre l’Italia continua ad andare avanti, voi ripartite dal via”, tipo il Monopoli, condannando il Sud a tornare 20 anni indietro.Comprendiamo la necessità di Conte di mediare tra Pd e 5stelle così come sembra evidente dalle dichiarazioni rilasciate ieri dal Premier in Puglia in merito al ponte sullo Stretto, tuttavia sfuggono al capo del governo due questioni fondamentali. La prima è che il sistema di infrastrutture di cui ... Leggi su huffingtonpost

