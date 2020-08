Tunnel o ponte sullo stretto di Messina? Legambiente: "Resta una cattedrale nel deserto" (Di lunedì 10 agosto 2020) AGI - "Il governo Conte punta sul Tunnel mentre i governi Berlusconi puntavano sul ponte ma" per quanto riguarda lo stretto di Messina "nulla cambia: il problema è sempre uguale. Una volta che arrivi a Messina o a Reggio Calabria ti muovi nello stesso paese che c'era tra gli anni '60 e '70. Questo Paese, più che di parole, ha bisogno di grande concretezza. È un Paese che non vuole più essere preso per i fondelli". Così Stefano Ciafani, ingegnere ambientale e presidente nazionale di Legambiente, commenta con AGI la proposta del Premier di realizzare "un miracolo di ingegneria, una struttura leggera ed eco-sostenibile e nel caso anche sottomarina". Per Ciafani che il governo decida di abbandonare il progetto del ... Leggi su agi

insopportabile : Conte 'No al ponte sullo Stretto di Messina. Penso a un tunnel sottomarino' Facciamo una rotatoria e arriviamo anche in Sardegna, dai. - fattoquotidiano : De Micheli: “C’è l’ipotesi tunnel sottomarino al posto del ponte sullo Stretto. Stiamo facendo tutte le analisi tec… - SkyTG24 : Ponte Stretto Messina, Conte: 'Penso a un tunnel sottomarino'. VIDEO - 007Vincentxxx : RT @gabelmanu: Le brillanti idee di un ministro inutile , devastare l’ambiente per attraversare 3km, poi dici che non la mandi a cagare! #D… - sughetto1947 : @SkyTG24 Bella pensata così alle prime scosse sismiche di una certa entità molto frequenti nello stretto di Messina… -