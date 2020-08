Toni: “Pirlo alla Guardiola ma non imiterà nessuno. Farà il suo percorso” (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo aver scherzato sui social, Luca Toni si fa serio e parla ai microfoni di Tuttosport dell'amico ed ex compagno di Nazionale Andrea Pirlo, fresco di nomina come allenatore della Juventus. L'e x campione del mondo ha fatto un paragone con alcuni tecnici affermati ma è convinto che il Maestro farà bene seguendo solo il suo stile.Toni: "Pirlo alla Guardiola ma non imiterà nessuno"caption id="attachment 925467" align="alignnone" width="481" Pirlo (getty images)/captionL"Il personaggio di Pirlo è simile a Josep Guardiola", ha esordito Toni sullo stile da allenatore dell'amico ed ex compagno di squadra ai tempi della Nazionale. "Detto questo, anche AnTonio Conte lo ha influenzato molto nei suoi tre anni alla ... Leggi su itasportpress

