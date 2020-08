Tonali, Pirlo può cambiare il futuro: la Juve prova lo sgambetto all'Inter (Di lunedì 10 agosto 2020) Sandro Tonali torna un nome caldo per la Juventus. Lo spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: l'arrivo di Andrea Pirlo riapre le porte al ventenne regista del Brescia, fresco di retrocessione. Leggi su tuttonapoli

forumJuventus : TS: 'Pirlo cambia il mercato della Juve: niente più Jorginho, si punta su Tonali, l'alternativa é Locatelli del Sas… - AlfredoPedulla : #Tonali: deadline #Inter-#Brescia per chiudere subito dopo #EuropaLeague che l’Inter spera finisca il più tardi pos… - supremolider01 : RT @CR7Brasil: Pirlo quer Sandro Tonali e Zaniolo na Juventus. ?? [Gazetta dello Sport] - SPalermo91 : RT @NonSoloJuve: ??”Ciao ciao #Jorginho, #Tonali torna in gioco. E avanti per #Milik: c’è l’ok di #Pirlo.” [gazzetta] - yutomanga : RT @NonSoloJuve: ??”Ciao ciao #Jorginho, #Tonali torna in gioco. E avanti per #Milik: c’è l’ok di #Pirlo.” [gazzetta] -