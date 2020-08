Tempeste verso le Isole Britanniche e Francia: non faceva così caldo dal 2003 (Di lunedì 10 agosto 2020) Durante la scorsa settimana, le temperature hanno raggiunto livelli record in alcune parti del Regno Unito. Il caldo diventerà energia pronta ad alimentare pesanti temporali al nuovo sistema di tempesta oceanico che si sposta versi l’Europa occidentale. Lo scorso venerdì, Londra ha registrato il giorno più caldo per agosto dal 2003, quando la temperatura è salita a 37°C. Le temperature sono in diminuzione soprattutto nelle aree settentrionali e occidentali del Regno Unito, con l’avvicinarsi di una tempesta da ovest. Il peggioramento tenderà ad interessare le Isole Britanniche che spezzerà l’ondata di calore, provocando temporali anche di forte intensità. Forti temporali si prospettano su Inghilterra e Galles con ... Leggi su meteogiornale

