Striscia la Notizia, ricordate Mingo? Licenziato per truffa ora è lui a parlare (Di lunedì 10 agosto 2020) Licenziato per truffa da Mediaset, ora è Mingo a parlare e a dire la sua su quello che è accaduto con Striscia la Notizia. fabio e Mingo foto facebook Erano tra gli inviati più simpatici e intraprendenti di Striscia la Notizia. Poi un buco nero sul rapporto con il tg satirico di Antonio Ricci. E il licenziamento con accuse infamanti. Mingo, di Fabio e Mingo, lo storico inviato, fu cacciato: secondo l’accusa avrebbe truffato Canale 5 facendosi pagare dieci servizi inventati, con tanto di richiesta di rimborsi per i presunti figuranti. E per questo motivo è stato anche rinviato a giudizio per truffa, simulazione ... Leggi su chenews

BotElenoire : immancabilmente ad ora di cena o subito dopo dipende dalle abitudini , striscia la notizia è lieto di mostrarci dei… - StraNotizie : Mingo racconta i retroscena del suo licenziamento da Striscia la Notizia e quello che è successo dopo - Mau_Zaccaria : @normalatosca @aboubakar_soum @insinnaflavio Insinna, se avessi memoria, era quello che insultava i concorrenti di… - Mau_Zaccaria : @aboubakar_soum @insinnaflavio Insinna chi, quello che insultava i concorrenti di Affari tuoi: 'Abbiamo preso una n… - IlComunitarista : Ci mancava un po' di spicciola retorica anti-politica stile striscia la notizia #FuoriINomi #partiteiva -