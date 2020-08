Sandra Milo su Federico Fellini: “Ci incontravamo di notte e poi all’alba…” (Di lunedì 10 agosto 2020) Come è ormai ben noto, Sandra Milo e Federico Fellini sono stati i protagonisti di una relazione clandestina tra le più chiacchierate del mondo del cinema. Galeotto fu 8 e mezzo, il film che per la prima volta li vide insieme sullo stesso set e che immediatamente fece scattare la scintilla tra i due. Questo nonostante il regista fosse già sposato con Giulietta Masina, anche lei di professione attrice. A raccontare i retroscena di questa relazione è stata proprio l’attrice che, a più riprese, ha deciso di rilasciare interviste che non presupponessero alcun pelo sulla lingua. Sandra Milo e Federico Fellini: un colpo di fulmine Quello tra Sandra Milo e Federico ... Leggi su velvetgossip

raimovie : Alle 21.10 'Prima di lunedì' di Massimo Cappelli con Vincenzo Salemme, Martina Stella, Fabio Troiano, Andrea Di Mar… - neroblu65 : RT @pap1pap: È più fastidiosa di sandra milo... #Damico - pap1pap : È più fastidiosa di sandra milo... #Damico - agatamicia : @glaurung62 ma con Sandra Milo di ora? - enemportelevent : se a dicembre saremo in lockdown organizzo un videoparty su zoom per il mio compleanno e insieme guarderemo i capol… -

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Milo Prato Film Festival, Sandra Milo per l'omaggio a Sordi e Fantastichini LA NAZIONE Sandra Milo su Federico Fellini: “Ci incontravamo di notte e poi all’alba…”

Come è ormai ben noto, Sandra Milo e Federico Fellini sono stati i protagonisti di una relazione clandestina tra le più chiacchierate del mondo del cinema. Galeotto fu 8 e mezzo, il film che per la pr ...

Io e Te Santino Fiorillo, retroscena vita privata: “Sono un disastro”

Dal lunedì al venerdì va in onda, fino al 4 settembre, Io e Te su Rai1 condotto da Pierluigi Diaco e due compagni d’avventura andati a sostituire Sandra Milo e Valeria Graci: si tratta di Katia Riccia ...

Come è ormai ben noto, Sandra Milo e Federico Fellini sono stati i protagonisti di una relazione clandestina tra le più chiacchierate del mondo del cinema. Galeotto fu 8 e mezzo, il film che per la pr ...Dal lunedì al venerdì va in onda, fino al 4 settembre, Io e Te su Rai1 condotto da Pierluigi Diaco e due compagni d’avventura andati a sostituire Sandra Milo e Valeria Graci: si tratta di Katia Riccia ...