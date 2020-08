Salerno, l’interrogativo di Vincenzo Giordano: “Una città morta?” (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del coordinatore comunale Città di Salerno di Autonomi e Partite Iva, Vincenzo Giordano. “Salerno, città del commercio è un deserto. Una volta fiorente città commerciale dove era difficilissimo riuscire a trovare un locale da affittare per aprire un’attività a città cimitero del commercio. Basta fare una veloce passeggiata per le strade e ci si accorge del proliferare dei cartelli “affittasi” e “vendesi”, tante sono le attività chiuse e tante le attività che cercano di resistere ma sono senza avventori, questo anche frutto di scelte amministrative. Il COVID-19 non ha fatto altro che puntualizzare una crisi grave che ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Salerno l’interrogativo Coronavirus Milano: come il virus ha cambiato la città Corriere della Sera