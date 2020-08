Roma, continua la caccia al ds: Sabatini si chiama fuori, piacciono Orta e Berta (Di lunedì 10 agosto 2020) continua la caccia della Roma al nuovo direttore sportivo: piacciono Orta e Berta, possibili novità dopo il closing La Roma continua la caccia al nuovo direttore sportivo e non commettere gli stessi errori del passato. Il nuovo ds sceglierà i giocatori, lavorerà con allenatore e squadra, ma non passeranno da lui tutte le scelte come in passato. Anche per questo il nome di Walter Sabatini ha perso forza nelle ultime ore e ieri ci ha pensato lui stesso a tirarsi fuori. I tifosi invocano Daniele Pradè (e lui tornerebbe volentieri nella Capitale) ma il suo nome non viene preso in considerazione. Come spiega La Gazzetta dello Sport c’è anche il nome di Burdisso nella ... Leggi su calcionews24

MaterVerbi : 10 AGOSTO 'SAN LORENZO' Diacono e Martire Lorenzo, latino Laurentius, fu uno dei sette diaconi di Roma, dove ven… - corgiallorosso : #AsRoma, il casting Ds continua: dopo il closing possibili novità - 13RomamoR : @rio_vela Una volta era cuore, oggi non si parla più della Roma. Oggi è una ricerca continua di un posto in prima f… - siamo_la_Roma : ??? La #Roma è pronta ad affidare ad un nuovo direttore la guida sportiva ? #Paratici il sogno, #Petrachi e… - OurFutureBot : RT @WWF_Roma: Continua “Self tour #plasticfree”:a Pescara realizzata mostra con selezione di oggetti raccolti durante le pulizie delle spia… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma continua Smalling vuole tornare, Pau Lopez può salutare. E intanto arriva Pedro La Gazzetta dello Sport Al via vendemmia 2020, produzione prevista in calo

ROMA (ITALPRESS) - Al via la vendemmia 2020 in Italia ... Dal punto di vista temporale l'inizio della vendemmia - continua la Coldiretti - é praticamente in linea con quello degli ultimi anni che, per ...

Calciomercato Roma, torna di moda il nome di De Rossi

Calciomercato Roma, il club giallorosso starebbe pensando di “imitare” la Juventus nel caso in cui dovesse cambiare tecnico. Come riporta “Il Messaggero”, il Ceo Fienga non vorrebbe ribaltoni. Manca d ...

ROMA (ITALPRESS) - Al via la vendemmia 2020 in Italia ... Dal punto di vista temporale l'inizio della vendemmia - continua la Coldiretti - é praticamente in linea con quello degli ultimi anni che, per ...Calciomercato Roma, il club giallorosso starebbe pensando di “imitare” la Juventus nel caso in cui dovesse cambiare tecnico. Come riporta “Il Messaggero”, il Ceo Fienga non vorrebbe ribaltoni. Manca d ...