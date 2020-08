Non lasciamo indietro il Libano proprio ora (Di lunedì 10 agosto 2020) Il 4 agosto di due anni fa mi trovavo a Beirut, esattamente in quei luoghi devastati dall’esplosione. Oltre 100 morti, 5 mila feriti e 250 mila persone che hanno perso la casa.WeWorld è in Libano dal 2006, abbiamo sempre lavorato sia sul fronte emergenza sia su quello dello sviluppo sostenibile per costruire un futuro migliore per le persone più vulnerabili.Forti di questa nostra consolidata presenza, siamo riusciti a intervenire rapidamente con la distribuzione di kit di primo soccorso, per l’acqua pulita e per l’igiene personale, oltre a quelli per la prevenzione da Covid-19, ma stiamo già guardando ai prossimi passi, alle scuole da ricostruire, alle famiglie da sostenere. “La gente faticava persino a trovare cibo e cominciava a morire di fame. Le persone pensavano che non potesse andare peggio. Poi è successo ... Leggi su huffingtonpost

