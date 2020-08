Meteo | le previsioni della settimana | caldo africano con punte di 40Â° | ma attenzione ai temporali

Meteo, le previsioni della settimana: caldo africano con punte di 40°, ma attenzione ai temporali (Di lunedì 10 agosto 2020) Meteo, il tempo della settimana. Sulla scena italiana è tornato l'anticiclone sub-tropicale che per almeno per i prossimi 7 giorni riscalderà il Paese con temperature che potranno toccare punte ... Leggi su leggo

Meteo, il tempo della settimana. Sulla scena italiana è tornato l’anticiclone sub-tropicale che per almeno per i prossimi 7 giorni riscalderà il Paese con temperature che potranno toccare punte superi ...Torna l’anticiclone sub-tropicale che per almeno per i prossimi 7 giorni riscalderà il Paese con temperature che potranno toccare punte superiori ai 40°C. Il vasto campo anticiclonico verrà minato di ...