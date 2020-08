La comunità internazionale è disposta a pagare il prezzo per la stabilità del Libano? (Di lunedì 10 agosto 2020) Beirut non è l’araba fenice, non risorgerà da sola dalle proprie ceneri. La prima cosa che commenterebbero alcuni libanesi è “noi NON siamo arabi, siamo fenici” e la seconda - la più importante- che è ora di smetterla con questi romanticismi: il Libano è stremato, stanco, stufo. Quando non si sa chi sia il responsabile di un atto, un detto libanese recita ‘dev’essere colpa degli italiani’. Le origini storiche di questa frase non sono certe, ma quella più popolare la collega all’esplosione nel porto di Beirut del 1912, quando la flotta navale italiana sconfisse le forze navali ottomane ma, nel corso dei bombardamenti, distrusse una parte importante della città con un incendio che si estese rapidemente nell’urbe.Quasi cento anni dopo, tragicamente, è sempre ... Leggi su huffingtonpost

