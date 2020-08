Io e te 'buca' la notizia della morte di Franca Valeri. L'omaggio va solo in sovrimpressione (Di lunedì 10 agosto 2020) Io e te ricorda Franca Valeri, ma si tratta di un omaggio realizzato in fase di post-produzione. Il programma condotto da Pierluigi Diaco ha infatti ‘bucato’ la notizia della morte della celebre attrice, affidandosi ad un semplice messaggio in sovrimpressione: “Siamo tutti cretinetti, ciao Franca”.Un riferimento scherzoso al film Il Vedovo, che la Valeri interpretò assieme ad Alberto Sordi, soprannominato per l’appunto ‘Cretinetti’. pubblicato su TVBlog.it 10 agosto 2020 17:40. Leggi su blogo

toysblogit : Io e te 'buca' la notizia della morte di Franca Valeri. L'omaggio va solo in sovrimpressione - fmessina81 : @AsromaSceicco @aleaus81 Raramente buca una notizia e ha una gran bella testa. Spesso mi ha permesso di vedere cose… -

Ultime Notizie dalla rete : buca notizia Retromarcia decisa e "sprofonda" con l'auto in una buca: 90enne soccorso ad Aurisina TriestePrima Nella Colombia di Mario Paciolla l’arresto di Álvaro Uribe è “la notizia del secolo”

Nella Colombia dove meno di un mese fa è stato assassinato il cittadino italiano e funzionario ONU Mario Paciolla (un omicidio che, fino a prova contraria, può avere motivi politici legati al processo ...

Immigrazione, "bucatevi il gommone": la tattica dei trafficanti di uomini per far scattare i soccorsi

I migranti tentano il tutto per tutto pur di arrivare nelle nostre coste, anche l'ultima "tattica": quella di bucare il gommone. Il consiglio arriva dritto dritto dai "trafficanti di uomini che dicono ...

Nella Colombia dove meno di un mese fa è stato assassinato il cittadino italiano e funzionario ONU Mario Paciolla (un omicidio che, fino a prova contraria, può avere motivi politici legati al processo ...I migranti tentano il tutto per tutto pur di arrivare nelle nostre coste, anche l'ultima "tattica": quella di bucare il gommone. Il consiglio arriva dritto dritto dai "trafficanti di uomini che dicono ...