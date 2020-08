Il messaggio di Politano: “Grazie Napoli, mi hai permesso di vincere un trofeo” (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Matteo Politano, attaccante del Napoli arrivato a gennaio dall’Inter, ha avuto un buono impatto in maglia azzurra in questo ultimo spezzone di stagione. L’esterno ha segnato uno dei quattro rigori del Napoli nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, che hanno consentito agli azzurri di Rino Gattuso di alzare un importante trofeo dopo una delle stagioni più problematiche dell’era De Laurentiis. Attraverso un suo messaggio social l’attaccante del Napoli ha commentato così la stagione appena conclusa. “È difficile riassumere in poche parole questa stagione eterna e infinita che abbiamo vissuto – scrive Politano -. Ma adesso che questa strana annata si è ... Leggi su anteprima24

