High Score è una docuserie di Netflix sui videogiochi del passato narrata dalla voce di Mario (Di lunedì 10 agosto 2020) Il 19 agosto, Netflix presenterà in anteprima la sua nuova docuserie High Score che si concentrerà sulla "golden age" dei videogiochi, raccontando le vicende di coloro che hanno decretato il successo di storici titoli e l'evoluzione dell'industria nel corso degli anni.Forse la parte più interessante al riguardo, almeno per i fan di Nintendo, è il fatto che la docuserie sarà narrata dall'unico e solo Charles Martinet (alias la voce di Super Mario). Questo è stato scoperto nella sigla di testa caricata da IGN. Potete vedere il nome di Martinet apparire al secondo 32.Ecco la descrizione ufficiale di High Score, per gentile concessione di ... Leggi su eurogamer

Sembra che Netflix stia dimostrando un'attenzione sempre crescente nei confronti dei videogiocatori. Ormai sono disponibili svariati film e serie basate sui videogiochi (come la serie di Castlevania e ...

