Hallow Years dei Dream Theater (Di lunedì 10 agosto 2020) I Dream Theater, Hollow Years e una ricerca di semplicità Hollow Years fa parte dell’album Falling into Infinity, pubblicato dalla band statunitense Dream Theater nel 1997. Chi conosce un po’ i trascorsi artistici della band di Boston saprà senz’altro come la difficoltà tecnica, la ricerca compositiva e l’estrema pulizia di esecuzione abbiano sempre caratterizzato l’opera dei cinque musicisti. In Falling into Infinity tutto ciò viene in parte meno in favore di una più diretta appetibilità verso un pubblico più vasto. Il brano che ci accingiamo ad analizzare nella propria componente testuale rappresenta un esempio emblematico. A livello musicale potrebbe tranquillamente essere un brano scritto da Elton ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

