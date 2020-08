GP Silverstone, la delusione di Vettel e Leclerc (Di lunedì 10 agosto 2020) Formula 1, la delusione di Leclerc e Vettel dopo la seconda gara a Silverstone, che ha visto il Predestinato aggiudicarsi il quarto posto. Il momento negativo della Ferrari rischia di trasformarsi in frustrazione per i due piloti Vettel e Leclerc, visibilmente delusi al termine di un altro fine settimana decisamente complicato. Chales LeclercLa delusione di Leclerc e Vettel, il tedesco: “Al momento non sono giornate buone per me, è frustrante” Sembra aver gettato la spugna Sebastian Vettel, che colleziona un altro risultato tutt’altro che positivo, condizionato dal testa coda al primo giro e da una strategia di gara non perfetta. “Siamo reduci da due settimane ... Leggi su newsmondo

infoitsport : Le pagelle del Gp di Silverstone di Formula 1: Grande Verstappen, delusione Ferrari - TweetNotizie : Le pagelle del Gp di Silverstone di Formula 1: Grande Verstappen, delusione Ferrari - alex_asr : Delusione Ferrari...come sempre.. #SilverstoneGP #Silverstone #GpSilverstone #Mercedes #LEC #Leclerc #Ferrari… - leggoit : Le pagelle del Gp di Silverstone di Formula 1: Grande Verstappen, delusione Ferrari - LucMalica : RT @BerrageizF1: #F1 #FUnoAT #F170???? Tutta la delusione nelle poche parole di Charles. D'altronde con una vettura del genere non c'era nie… -