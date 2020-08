GP 70° Anniversario, Isola: "Strategia Verstappen perfetta" (Di lunedì 10 agosto 2020) SILVERSTONE - " La gara di questo fine settimana è stata tutta una questione di pura Strategia, attuata alla perfezione da Red Bull e Max Verstappen. La sua Strategia è iniziata sabato pomeriggio, con ... Leggi su corrieredellosport

borghi_claudio : Dopo la doverosa scoperta e punizione dei Parlamentari vedrete che il prossimo passaggio sarà andare a cercare i pe… - Anto_Giovinazzi : #F170 un numero per celebrare una storia che è un pò la storia di ognuno di noi. Un brivido lungo 70 anni, un roman… - fattoquotidiano : Parrucchiera positiva al Covid in provincia di Firenze: scattata la quarantena per 70 persone - Gazzetta_it : #Wrestling in lutto: il #coronavirus si porta via #Kamala - Cami71Michele : @Leone09748724 Nel 1968 c'è stata la 'spaziale' virus asiatico giunto in Italia dopo 2 anni eppure eravamo imprepar… -