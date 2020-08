Gli epidemiologi su Nature: 'Sono molto probabili i lockdown a intermittenza' (Di lunedì 10 agosto 2020) Ormai i contagiati da Coronavirus nel mondo Sono quasi 20 milioni e il virus è tutt'altro che sparito, sebbene i tanti sovranisti e aspiranti dittatorelli stiano battendo su questa linea. La realtà è ... Leggi su globalist

TORINO - Mentre la curva dei contagi torna a salire nel nostro Paese, la rivista scientifica Nature interroga gli epidemiologi sull'evolversi del Coronavirus in Italia e nel mondo. Intanto il numero d ...

ROMA - Lockdown intermittenti. È questo il termine utilizzato dagli epidemiologi su Nature per spiegare quella che potrebbe diventare la nuova normalità per convivere con il Coronavirus nei prossimi m ...

