Germania, IFO: imprese si attendono altri 8 mesi di restrizioni (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – In media le imprese della Germania si attendono restrizioni alle attività del pubblico a causa della pandemia per almeno altri 8 mesi.È quanto emerge da un sondaggio condotto dall’Istituto economico IFO, segnalando che alcuni settori più esposti, come l’intrattenimento, lo sport e le attività ricreative prevedono il persistere di limitazioni almeno un altro anno, ossia fino al prossimo agosto. Sul versante opposto, riporta il Financial Times, segmenti come i servizi postali e i corrieri prevedono il permanere di restrizioni per altri sei mesi in media. Leggi su quifinanza

