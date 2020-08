Era Danny Duquette in Grey’s Anatomy: oggi a 54 anni, invecchiato non è più lo schianto che stava con Izzie [FOTO] (Di lunedì 10 agosto 2020) Un amore nato in una stanza d’ospedale quello tra Danny Duquette e Izzie Stevens in Grey’s Anatomy. Lei dottoressa, lui paziente. Quando Danny arriva al Seattle Grace ha un colpo di fulmine: quando vede la bionda e brillante dottoressa Stevens il cuore -malandato- di Danny ha un sussulto e lo palesa immediatamente. Con costanza, il paziente del dottor Burke riesce a conquistare Izzie, arriva addirittura a chiederle di sposarlo. Sembra una bella storia, un bel sogno, se non fosse che poche ore dopo la proposta Danny muore. Per un po’ sparisce dal medical drama più famoso, Grey’s Anatomy, ritorna poi quando Meredith è nella sua fase di passaggio e sta per morire e quando Izzie ... Leggi su velvetgossip

Danny_boy__92 : RT @writersdream_: L'ho lasciato andare perché lo amo. E non lo stavo rendendo felice, gli stavo chiedendo cose che non era in grado di dar… - Danny_boy__92 : RT @harsvodka: Ho appena scoperto che il mio ragazzo quando era piccolino e andava al supermercato con la mamma prendeva sempre il numero d… - SlKim : @MrWash89 Danny ma io sono sicura di essere stata sfigata e quando mi piace un uomo non vado prima ad alzargli la m… - DannyDSC2 : @EmiliaUA @Marcovisita81 @EVDeMat @vfeltri @mattiafeltri @red_mask9 @a_meluzzi @ABertirott @dario39355099… - DannyDSC2 : @Marcovisita81 @EVDeMat @EmiliaUA @vfeltri @mattiafeltri @red_mask9 @a_meluzzi @ABertirott @dario39355099… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Danny Ravello. Anche Danny Ings, calciatore del Southampton tra Casa Angelina a Praiano e Ravello Positanonews Per il festival “Paesaggi e oltre” a Montegrosso d’Asti un grande ritorno: il maestro delle scene Eugenio Allegri

Continua con grande seguito di pubblico e apprezzamenti il festival “Paesaggi e oltre”, teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO. L’iniziativa è promossa dalla Comunità Collinare tra Langa e M ...

Machete Kills: Danny Trejo

09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...

Continua con grande seguito di pubblico e apprezzamenti il festival “Paesaggi e oltre”, teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO. L’iniziativa è promossa dalla Comunità Collinare tra Langa e M ...09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...